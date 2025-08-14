сегодня в 20:11

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже порядка 35 кг рыбы в Подмосковье

Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в вылове рыбы в запрещенном месте. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» с одного из охраняемых рыбокомбинатов. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что нарушитель незаконно проник на территорию хозяйства, выловил около 35 кг рыбы и скрылся на мопеде.

Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к розыску и спустя непродолжительное время остановили транспортное средство, водитель которого полностью подходил под описание.

Задержанным оказался 41-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности.

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.