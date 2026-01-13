Росгвардейцы задержали мужчину с ножом в торговом центре Ногинска

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги с охраняемого объекта в Ногинске. Прибыв на место, сотрудники выяснили, что мужчина в состоянии опьянения ходил по торговому центру с ножом и пугал посетителей.

Росгвардейцы оперативно задержали нарушителя порядка. Им оказался 39-летний приезжий. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.