Росавиация устанавливает причины жесткой посадки вертолета в Подмосковье

сегодня в 17:28

Специалисты Росавиации работают над установлением причин жесткой посадки вертолета в Одинцовском округе Подмосковья, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

В субботу вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское в Одинцовском округе. Пилот не пострадал.

Как уточнил Кореняко, на борту вертолета был только пилот. Упавший на землю частный вертолет поврежден.

По факту жесткой посадки Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР начало доследственную проверку.