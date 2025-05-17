Вертолет Robinson 66 совершил жесткую посадку в Подмосковье

сегодня в 15:25

Вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское в Одинцовском городском округе в субботу. Об этом сообщили в СК России.

В результате происшествия пилот не пострадал.

Сам борт получил повреждения. По факту жесткой посадки Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку.

Robinson R66 — это легкий вертолет, разработанный компанией Robinson Helicopter Company. Он имеет хорошую скорость и дальность полета, что делает его идеальным для коммерческих и частных полетов.