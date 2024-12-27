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Росавиация: упавший в Актау самолет AZAL не сел в Грозном из-за атаки БПЛА

Ситуация в день крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) рядом с аэропортом Грозного в Республике Чечня оказалась непростой. Украинские войска в это время наносили удары беспилотниками по Владикавказу в Республике Северная Осетия — Алания, и Грозному в ЧР, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает в Telegram-канале представитель органа федеральной власти Артем Кореняко.

Из-за попыток ударов дронов ВСУ рядом с аэропортом столицы Чечни ввели режим «Ковер». В рамках него все самолеты должны были покинуть определенную зону.

Также над Грозным поднялся сильный туман. Видимость на высоте 500 метров была плохая.

Пилот самолета AZAL два раза пытался посадить самолет в Грозном, но безуспешно.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не нужно делать предположения о причинах катастрофы с самолетом AZAL.