Без гипотез: Песков призвал пока не делать выводы о катастрофе у Актау

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Песков: до выводов следствия лучше не строить гипотезы о катастрофе у Актау

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что лучше пока не строить предположения о причинах и обстоятельствах катастрофы под Актау: стоит дождаться итогов расследования, сообщает «Царьград» .

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать», — заявил Песков.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев также призвал не делать преждевременные заключения о ситуации: сейчас проводится следствие, происшествие исследуют специализированные авиационные органы.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом из Баку в Грозный, произошла в среду, 25 декабря. Причиной аварии могло стать столкновение судна с группой птиц.

С 28 декабря Azerbaijan Airlines (AZAL) намерена приостановить рейсы из Баку в ряду российских городов — Сочи, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Уфу, Самару и Махачкалу.