Росавиация приостановила поиски с воздуха вертолета Robinson в Амурской области
В Амурской области приостановлены поиски с воздуха пропавшего вертолета Robinson. Они продолжатся в светлое время суток, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Поиски были временно прекращены после наступления темноты. Их хотят возобновить утром 21 февраля.
Также специалисты хотят привлечь к операции дополнительные воздушные суда.
Утром 20 февраля в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Предварительно, он разбился в 14 километрах от места вылета.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.