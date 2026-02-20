сегодня в 18:31

Росавиация приостановила поиски с воздуха вертолета Robinson в Амурской области

В Амурской области приостановлены поиски с воздуха пропавшего вертолета Robinson. Они продолжатся в светлое время суток, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Поиски были временно прекращены после наступления темноты. Их хотят возобновить утром 21 февраля.

Также специалисты хотят привлечь к операции дополнительные воздушные суда.

Утром 20 февраля в Амурской области исчез с радаров вертолет Robinson с тремя людьми на борту. Предварительно, он разбился в 14 километрах от места вылета.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.