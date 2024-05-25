Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

Сенатор России — представитель от исполнительной власти Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил в своем Telegram-канале, что Вашингтону придется ответить за повреждение объекта ракетного предупреждения на Кубани.

По словам Рогозина, США еще с момента появления у СССР ядерного оружия пытались добиться превосходства в этой сфере. В прошлом Вашингтон пытался добиться успеха в военно-стратегической сфере, а в настоящем перешел все границы и, как считает российский сенатор, выступил заказчиком повреждения объекта ракетного предупреждения на Кубани.

«Конечно, можно допустить, представить себе вероятность того, что удар по объекту СПРН в Краснодарском крае, если это, конечно, не фейк ВСУ, был нанесен по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь Третью Мировую войну. Однако с учетом глубочайшей вовлеченности Вашингтона в этот вооруженный конфликт и американского тотального контроля за военным планированием Киева версию о том, что США не знали об украинских планах нанесения ударов по системе противоракетной обороны России, можно отбросить», — заявил Рогозин, подчеркнув, что Вашингтону придется ответить за случившееся.

По мнению Рогозина, мир стоит на краю обвала стратегической безопасности ядерных держав, и чтобы этого не случилось, пора предпринимать соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске сохраняется угроза ударов со стороны ВСУ. Речь идет о возможной ракетной атаке.