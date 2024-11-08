Рогов заявил, что ВСУ намеренно бьют по электроподстанциям в Энергодаре

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Рогов: жители двух микрорайонов Энергодара остались без света после обстрела ВСУ

Украинские войска специально целятся по электросетям и линиям передач в Энергодаре Запорожской области. О последствиях последнего обстрела со стороны противника сообщает в своем Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

После ударов ВСУ во втором и третьем микрорайонах Энергодара нет света. Противник продолжает атаковать город.

Рогов призвал жителей Запорожской области проявлять бдительность. Также он обратил внимание, что важно не пренебрегать походом в укрытие.

Ранее украинские войска атаковали территорию рядом с ЗАЭС. Удар был нанесен рядом с береговой линией неподалеку от объекта атомной энергетики.