Рогов: ВСУ стреляли ракетой за 2,5 млн долларов по пустым бочкам в Бердянске

Рогов рассказал о бесполезном ударе ВСУ по бочкам в порту Бердянска

ВСУ ударили ракетой стоимостью в 2,5 млн долларов по пустым бочкам при атаке на порт Бердянска, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам политика, ВСУ использовали управляемую ракету западного производства стоимостью 2,5 млн долларов, чтобы парализовать работу Бердянского морского торгового порта.

«Уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ на Бердянск нет пострадавших и разрушений.