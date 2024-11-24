сегодня в 16:20

Рогов: ВКС РФ атаковали ВСУ в двух селах на стыке ДНР и Запорожской области

Российская авиация атаковала украинских солдат авиабомбами в двух селах на административной границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ВКС РФ нанесли удары шестью ФАБами по позициям украинских солдат у сел Темировка в Запорожской области и Зеленое Поле в ДНР. Были поражены склады, где хранятся боеприпасы. Также атакован укрепрайон и военная техника.

Российские самолеты успешно нанесли удары. После атаки украинские боевики пытались несколько раз эвакуироваться.

Ранее Рогов заявлял, что солдаты ВС РФ зашли во временно находящийся под контролем украинских войск населенный пункт Белогорье в Запорожской области. В селе идут бои.