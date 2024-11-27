Рогов: по Украине массово работают «Герани»

В Киеве и нескольких областях Украины звучат взрывы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Громко в Киеве и области (Белой Церкви и Обухове), Житомире. Также раздаются взрывы и в Днепропетровской области», — написал политик в своем Telegram-канале.

По данным Рогова, БПЛА «Герань» массово атакует объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Ранее баллистическими ракетами был атакован Кривой Рог.