Баллистические ракеты, предварительно, атаковали родной город Зеленского

Взрывы гремят в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), уроженцем которого является президент Украины Владимир Зеленский. Предположительно, по городу ударили баллистическими ракетами, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

До этого по всей Украине зазвучала воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы утверждали, что страну могут атаковать баллистикой.

Минобороны России менее чем за час до этого заявило, что готовит ответ на удары американскими баллистическими ракетами ATACMS по Курской области. Украинские силы атаковали приграничный регион РФ 23 и 25 ноября, в сумме выпустив 13 снарядов.

Российские военные сбили 10 из 13 ATACMS, но 3 ракеты достигли цели. В результате были ранены российские военные, повреждена инфраструктура и радиолокационная станция (РЛС), находящаяся в районе населенного пункта Лотаревка.