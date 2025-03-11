Родственники убитого на 8 Марта мужчины будут требовать повторную экспертизу

Родственники мужчины, которого три женщины до смерти избили 8 Марта в Козельске Калужской области, будут добиваться повторной судмедэкспертизы. Близкие погибшего не верят, в момент зверского избиения тромб оторвался случайно, сообщает SHOT .

Сетра убитого Наталья рассказала, что в момент доставки Валерия в больницу он еще находился в коме. Врачи около получаса боролись за его жизнь, но безуспешно. Она уверен, что при оторвавшемся тромбе ее брат бы скончался на месте, однако на фотографии его тело было в множественных гематомах и кровоподтеках.

Близкие и друзья Валерия характеризуют его как человека, который никогда не позволял себе применять насилие по отношению к женщинам, и очень любил свою 22-летнюю дочь.

При этом некоторые свидетели утверждают, что именно 45-летняя Светлана стала инициатором конфликта. Женщина обратилась к Валерию с просьбой оплатить счет за себя, свою дочь и подругу. После этого она нанесла мужчине удар по лицу, и между ними завязалась ссора.

Региональном СК отметили, что к настоящему моменту еще не приступали к опросу свидетелей. По данным следствия, нетрезвый Валерий нанес удар Светлане после попытки познакомиться, а официально причиной смерти мужчины стал оторвавшийся тромб.

Кроме того, в ходе браки мозг мужчины не пострадал, а на его теле обнаружены лишь пару ссадин и кровоподтеков, поэтому оснований для задержания женщин нет.

В настоящее время тело убитого Валерия отправили на вскрытие в Калугу. При этом трое избивших его женщин уже наняли себе калужских адвокатов.