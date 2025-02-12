Родные охранника лагеря в Нижегородской области надеются на пересмотр приговора

Родные осужденного за обезвреживание нетрезвого нападавшего детского лагеря в загородном клубе «Олимпия» в селе Большое Козино в Нижегородской области надеются на пересмотр приговора. Он получил уголовное дело за защиту объекта, сотрудников и детей, сообщает РИА Новости .

Утром 28 августа 2024 года в детский лагерь попытался ворваться нетрезвый мужчина. Он бросил кирпич в строение, где сидел 70-летний охранник Павел Червяков. После этого отправился по направлению к главному корпусу, рассказала гражданская жена мужчины Светлана Кормина.

После прилета камня, Червяков сообщил об инциденте на ресепшен. Он предупредил, чтобы сотрудники закрыли двери и не впускали пришедшего. Однако агрессор уже находился внутри основного корпуса детского лагеря, угрожал и крушил стойку регистрации.

На камерах видеонаблюдения видно, как в здание входит мужчина с большим камнем в руке. Он сильно жестикулировал, кричал, кинул в работников вазу с цветами, разгромил принтер с монитором. За спиной у нападавшего разбегались испуганные юные посетители детского лагеря.

Инцидент длился примерно минуту. После этого агрессор вышел из помещения, где его встретил Червяков. Он держал металлическую трубу. Началась стычка.

Червяков, защищаясь, нанес нетрезвому мужчине несколько ударов по телу трубой. Нападавший убежал. Приехали полицейские, начали искать агрессора. Через некоторое время силовики обнаружили его труп за воротами, отметила Кормина.

Оказалось, что умерший — местный 40-летний житель Андрей Махов. В «Олимпии» трудоустроена его экс-жена. С ней мужчина иногда ссорился.

В прошлый раз даже сжег машину. При этом под «раздачу» Махову периодически попадали прохожие.

Кормина отметила, что мужчина уже третий раз приходил в клуб. После второго раза, который произошел в начале августа, директор детского лагеря написал заявление в полицию. Однако, как сообщает собеседница, меры приняты не были.

Следственный комитет открыл уголовное дело по 4 части 111 статьи Уголовного кодекса России — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судмедэкспертиза выявила, что Махов умер от полученных травм, находясь в нетрезвом состоянии. В СК добавили, что во время стычки «охранник нанес множественные удары металлической трубой по телу и голове».

Червякова могли посадить в тюрьму на срок до 15 лет. Однако на время следствия он дал подписку о невыезде.

Правоохранительные органы вели следствие на протяжении шести месяцев. Недавно Балахнинский городской суд приговорил Червякова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Адвокат просила переквалифицировать действия охранника на статью 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Но этого не сделали.

Также суд постановил обязать Червякова заплатить 500 тыс. рублей экс-супруге Махова. Та требовала от охранника миллион. Затем мужчину отправили в СИЗО из зала суда.

Активисты, депутаты Госдумы, юристы, блогеры, региональные и федеральные СМИ подняли общественный резонанс. 70-летний пенсионер рисковал своей жизнью в попытке защитить детей и работников клуба. Вместо этого ему дали тюремный срок. Расследованием заинтересовался руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Есть вероятность, что приговор пересмотрят, при этом уголовное дело отправят на доследование. Но пока Павел Червяков находится в заключении.

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