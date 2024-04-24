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Родные не могут связаться с экс-женой задержанного замминистра обороны Иванова

Родные экс-супруги задержанного заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светланы Захаровой заявили, что не могут с ней связаться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Захарова официально развелась с мужем в 2022 году. Она также носила фамилии Маниович и Иванова.

Предварительно, женщину могли задержать вместе с бывшем мужем, но сведения проверяются, пока они официально не подтверждены.

Ранее СМИ писали, что Захарова вместе с отцом Тимура Иванова — Вадимом Ивановым владеет компанией «Кристалл Девелопмент» (производство части электронных ламп, трубок и иных компонентов). Кроме того, ей принадлежит доля в рекламной компании «Частные технологии».

Иванова арестовали по обвинению во взяточничестве. Об этом доложили президенту РФ Владимиру Путину.