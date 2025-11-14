Родители школьника, поджегшего кинотеатр, заявляли о пропаже сына

Родители подростка, устроившего поджог в кинотеатре «Авиапарка», выдвинули версию о возможном психологическом воздействии на сына через мобильные устройства.

Как сообщает «База», отец школьника утверждает, что его «спокойный и успевающий в учебе» ребенок мог подвергнуться угрозам через игры или мессенджеры.

В день инцидента родители уже обращались в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына, который длительное время не выходил на связь.

По данным издания, подросток самостоятельно приобрел легковоспламеняющуюся жидкость на nearby АЗС, потратив на это 2000 рублей. Отец подчеркивает, что сын «не додумался бы до канистры» самостоятельно, а в семье не замечали изменений в его поведении до дня происшествия.

