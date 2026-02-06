Родители пока не получили тело убитого в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге тело убитого мужчиной 9-летнего Паши пока еще не отдали родителям, сообщает «Фонтанка» .

На данный момент пока не закончено исследование причины смерти ребенка. При этом семья продолжает готовиться к похоронам.

Близким удалось собрать свыше 800 тыс. рублей на похороны и памятник. Сейчас сбор средств закрыт.

Мама погибшего Паши в соцсети поблагодарила всех, кто поддержал семью. Она заявила, что была вынуждена отключить комментарии и позже удалить аккаунт. Причиной стала волна травли и жестоких сообщений после трагедии.

9-летний Паша пропал 30 января. Позже тело ребенка нашли на одном из замерзших водоемов в Ленинградской области. Он был убит, его сбросили в воду. Виновным оказался мужчина, который побоялся, что школьник расскажет о его нездоровом интересе к детям.

