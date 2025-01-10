Родители гимназистов в Люберцах пожаловались на пельмени с плесенью и ногтями

Родители учеников гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах пожаловались на еду в столовой одного из зданий образовательного учреждения. Они рассказали, что в корпусе «лицей» на проспекте Гагарина, 21 детям подали пельмени с плесенью и ногтями, сообщает Telegram-канал MSK1.RU .

Мать одной из учениц Анастасия всегда любила пельмени в столовой. После покупки обеда она заметила плесень и обратилась к сотрудникам, но те заявили, что это зелень. Другая родительница рассказала, что ее ребенок дежурил в тот день, когда подали пельмени с плесенью.

«На раздаче пельмень попал в промежуток между столами. Работник кухни просто вытащил его оттуда и положил в тарелку. Моей дочери в тот день попался пельмень с ногтем. Проходит ровно неделя — у ребенка в котлете стекло», — рассказала женщина.

Она встретилась с заместителей директора учреждения Дмитрием Люльковым. По словам родительницы, он заявил, что такое случается «не только в общепитах, но и в ресторанах».

У гимназии заключены два контракта на питание с филиалом ООО «Вектор». Их общая стоимость почти 62 млн рублей. Компания зарегистрирована в Ногинске и является одним из самых крупных поставщиков школьного питания в Московской области.

Роспотребнадзор не менее десяти раз обнаруживал нарушения у «Вектора». Среди них отсутствие контроля за медосмотром работников, недостоверная маркировка, грязные холодильники.