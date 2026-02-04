Родители девочки-пиромана не знали о травле дочки в школе Красноярска

Родители 14-летней девочки, которая подожгла сверстников в школе Красноярска, не знали о ее проблемах с одноклассниками. Отношения между родителями и детьми были теплыми и доверительными — девочка часто рассказывала о трудностях маме, сообщает SHOT .

Родители школьницы работают в технической сфере. Они женаты более 25 лет.

Отец девочки — электролизник, а мать — сливщик. Они работают с химическими веществами на заводе.

У семьи довольно высокий достаток. Они часто путешествуют.

В семье есть старшая дочь, ей 19 лет. Она хорошо учится в университете. Отношения в семье теплые и доверительные. Родители не верят, что у девочки были конфликты с одноклассниками.

4 февраля в одной из школ Красноярска восьмиклассница набросилась на одноклассников с молотком. Затем она устроила пожар в туалете и классе, где шел урок алгебры.

