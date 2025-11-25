Родители-алкоголики морили голодом двоих детей во Владимирской области

Школьник из Владимирской области пожаловался фельдшеру на родителей-алкоголиков, которые морят их с младшей сестренкой голодом. Когда правоохранители нагрянули к семье домой, они были в шоке от увиденного, сообщает «112» .

Инцидент произошел в городе Кольчугино. Пятиклассник обратился к фельдшеру с жалобами на боли в голове и животе. Он рассказал, что родители не кормят их с пятилетней сестрой.

К семье наведались представители МВД, прокуратуры и органов опеки. Когда они вошли в квартиру, то увидели кучу мусора, грязные ковры, груду опустошенных бутылок водки, а также несколько сосисок и торт. В жилье царила полная антисанитария. Мальчик и его сестра не имели доступа ни к нормальной пище, ни к чистой одежде.

Кроме того, родители систематически издевались над детьми, угрожая им расправой. К старшему ребенку они применяли физическое насилие. Несмотря на проблемы со здоровьем у одного из детей, родители не обращались за медпомощью.

Сейчас дети находятся в соццентре. Их мать и отца собираются лишить родительских прав.

