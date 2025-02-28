Родила под чужим именем: россиянка продала своего младенца семейной паре

Прокуратура в Щелкове проконтролирует расследование уголовного дела о продаже новорожденного его матерью супружеской паре, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина 1994 года рождения договорилась продать семейной паре своего новорожденного сына. Она поступила в родильное отделение перинатального центра с документами покупательницы, 13 февраля родила мальчика, а после выписки передала его новым «родителям».

По факту случившегося завели уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Щелковская прокуратура следит за ходом расследования и привлечением всех участников сделки к ответственности.

На данный момент задержаны мать новорожденного, его новые «родители» и врач частной клиники, которая помогла оформить поддельные документы на младенца. В ближайшее время всем подозреваемым изберут меру пресечения.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО девушку, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 1 тыс. долларов.