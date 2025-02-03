RMF FM: в Польше упал российский метеорологический зонд

Упавший в Польше российский зонд не представляет опасности

Российский метеорологический зонд упал в районе польского города Ольштын, сообщает RT со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

«Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские», — указано в сообщении.

Аппарат проверили специалисты и не нашли угрозы, отмечается в публикации.

Ранее в Варшаве объяснили большое количество зондов над территорией Польши состоянием «гибридной войны» против восточноевропейской республики.