RMF FM: в Польше упал российский метеорологический зонд
Упавший в Польше российский зонд не представляет опасности
Российский метеорологический зонд упал в районе польского города Ольштын, сообщает RT со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
«Объект, найденный возле Ольштына, охраняют полицейские», — указано в сообщении.
Аппарат проверили специалисты и не нашли угрозы, отмечается в публикации.
Ранее в Варшаве объяснили большое количество зондов над территорией Польши состоянием «гибридной войны» против восточноевропейской республики.