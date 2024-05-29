Рязанцы испугались громкого хлопка в центре города

В Рязани заявили о громком хлопке над городом

Днем в среду жители Рязани заявили о громких хлопках над городом. Пугающий звук рязанцы слышали из разных районов, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на читателей.

По словам жителей, громкий звук раздался примерно в 11:23 по местному времени. Сперва рязанцы услышали хлопок в Московском районе, через пару секунд — в центре города, а уже позже — в Горроще.

Горожане предположили, что источником громкого звука мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость. Прочих деталей и подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее хлопок прогремел на нефтебазе в Выборге. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, причиной громкого звука стало использование пиротехники.