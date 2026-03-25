Рядом с Находкой всплыл огромный мертвый кит

У мыса Поворотный в Приморском крае рядом с Находкой рыбаки обнаружили всплывшего на поверхность мертвого горбатого кита. На кадрах видно, что мертвое морское животное чайки стали использовать как своеобразный остров. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости VL.ru | Владивосток» .

На видеозаписи заметно, что тело кита обвито веревками. По мнению рыбаков, это и могло стать причиной его гибели.

«Вот такой вот у нас на Поворотном кит. Всплыл вверх брюхом. Кит. Гренландский кит. Запутался в веревках и всплыл», — сказал за кадром рыбак.

Эксперты предполагают, что кит пробыл в воде около двух месяцев и поднялся на поверхность вследствие естественных процессов разложения. Они настоятельно рекомендуют держаться от туши кита подальше, так как разложившееся тело, наполненное газами, представляет опасность — оно может взорваться.

