Рядом с гольф-клубом Трампа задержали стрелка из автомата Калашникова
Стрельба у гольф-клуба Трампа не имеет отношения к политику
Подозреваемого в стрельбе из автомата АК-47 задержали у гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Рядом с гольф-клубом Трампа в воскресенье прозвучали выстрелы. Это не связано в с покушением на политика, пишет агентство.
«Рядом с местом стрельбы был найден автомат AK-47, подозреваемый, предположительно, задержан», сказано в сообщении.
Ранее конгрессвумен Грин заявила, что на Трампа была совершена еще одна попытка покушения.
Покушение на Трампа произошло 13 июня, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу на предвыборном митинге претендента на Белый дом.