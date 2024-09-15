Рядом с гольф-клубом Трампа задержали стрелка из автомата Калашникова

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Стрельба у гольф-клуба Трампа не имеет отношения к политику

Подозреваемого в стрельбе из автомата АК-47 задержали у гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

Рядом с гольф-клубом Трампа в воскресенье прозвучали выстрелы. Это не связано в с покушением на политика, пишет агентство.

«Рядом с местом стрельбы был найден автомат AK-47, подозреваемый, предположительно, задержан», сказано в сообщении.

Ранее конгрессвумен Грин заявила, что на Трампа была совершена еще одна попытка покушения.

Покушение на Трампа произошло 13 июня, когда 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу на предвыборном митинге претендента на Белый дом.