Риелтор отработала уборщицей 80 часов за совет женам бойцов СВО ждать их смерти

Риелтор из Томска, которая советовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО и ждать их смерти, чтобы получить компенсацию и купить квартиру, понесла наказание. Горожанка отработала 80 часов в Томском трамвайном депо и утверждает, что переосмыслила свои ценности, пишет Mash .

Женщина пыталась «договориться» и уйти от наказания в виде исправительных работ за оскорбительный совет, однако ничего не получилось. Ей пришлось по-настоящему отрабатывать наказание.

В течение 80 часов она отмывала трамваи. По ее словам, за время работы у нее в голове возникали разные мысли о жизни, людях и их поступках. За свои слова она раскаялась и утверждает, что больше так не будет, так как произошла переоценка ценностей.

Во время исправительных работ она сделала несколько кадров на поручнях в трамвае, представляя их в качестве пилона. В настоящее время женщина продолжает работать риелтором и продавать квартиры населению, в том числе в Дубае.

Скандальный ролик распространился в Сети весной 2025 года. Тогда риелтор из Томска советовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО, ждать их смерти, затем покупать для себя квартиры. Позднее, когда на нее обрушилась волна хейта, ей пришлось извиняться за неосторожные публичные высказывания.