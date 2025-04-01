Риелтор извинилась за совет женам бойцов СВО ждать смерти мужей ради выплат

Риелтор из Томска, посоветовавшая женщинам выходить замуж за бойцов СВО ради получения выплат в случае их смерти и покупки квартиры, извинилась за свои слова, сообщает NEWS.ru .

Девушка назвала свои слова «необдуманными». Она заявила, что на самом деле ей искренне жаль военнослужащих, которые стали жертвами алчных девушек с неблагочестивыми намерениями.

«Прошу прощения у всех: у участников СВО, матерей, вдов, жен», — сказала риелтор.

Девушка добавила, что ей искренне жаль.

Ранее скандальный ролик с «советом» девушки увидел в Сети ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский. Он попросил СК и Генпрокуратуру проверить высказывание риелтора на предмет дискредитации ВС РФ.