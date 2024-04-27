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РИА Новости: информация об эвакуации в аэропорту Внуково недостоверна

Сведения о том, что в аэропорту Внуково проводилась эвакуация из-за угрозы взрыва, недостоверны, сообщает РИА Новости .

Аэропорт работает штатно.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в аэропорту Внуково эвакуировали этаж из-за поступившей информации об угрозе взрыва.

Как уточнялось, специалисты проверяли территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее авиакомпании получили временный запрет от Росавиации на использование металлических вилок и ножей на борту во время майских праздников из-за антитеррористических мер. В преддверии майских выходных в аэропортах усилили контроль.