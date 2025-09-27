Режим ЧС федерального уровня введен в Ростовской области из-за гибели урожая

сегодня в 16:17

В Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Он связан с гибелью урожая, сообщает URA.RU .

Решение о введении данного режима было принято накануне на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас идет оформление необходимых документов.

Власти ранее подавали прошение о присвоении чрезвычайной ситуации в регионе федерального уровня. Просьба была поддержана на заседании правительственной комиссии.

В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий был нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Пострадала почти треть всех посевных площадей.

