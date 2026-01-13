Reuters: около 2 тыс человек погибли в ходе протестов в Иране

Анонимный иранский чиновник рассказал, что в ходе протестов в стране погибли около 2 тыс. человек, сообщает «Лента.ру» .

Он отметил в комментарии для Reuters, что за гибелью участников протестов и сотрудников сил безопасности стоят «террористы».

Массовые протесты тех, кто недоволен политикой действующего руководства Ирана, начались 28 декабря 2025 года. Первыми стали торговцы Большого Базара в Тегеране, но вскоре недовольство охватило не только столицу, но и населенные пункты по всей стране. По информации на 9 января протесты наблюдались в 180 городах. О серьезности красноречиво свидетельствовало отключение интернета на всей территории Ирана 8 января.

Также администрация президента США Дональда Трампа ввела 25-процентную пошлину на все торговые операции со Штатами для любой страны, которая продолжит вести дела с Ираном.

