Рецидивиста-педофила, сбежавшего из психбольницы, разыскивают на Сахалине

На Сахалине спецназ разыскивает рецидивиста-педофила, который сбежал из психбольницы и взял с собой ножницы, сообщает SHOT .

Речь идет о 37-летнем арестанте Александре Нагорнове. Ранее его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу. Там он должен был пройти судебно-психиатрической экспертизу.

Неадеквату удалось сбежать от правоохранителей. При этом он взял с собой ножницы. Побег произошел несколько часов назад.

Как рассказывают очевидцы, арестант выбежал из здания психбольницы и угнал мопед. Он уехал на нем в сторону села Новотроицкое Анивского района. Населенный пункт расположен в 10 км от больницы.

На данный момент силовики проверяют село и его окрестности. Жителям Новотроицкого посоветовали не выходить из дома, а также не выпускать детей на улицу.

Нагорнова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Мужчина ранее был уже несколько раз судим за изнасилования, разбой и кражи.