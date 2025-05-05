Ресторан «Экспедиция» загорелся в центре Москвы

В Таганском районе Москвы произошел пожар в известном ресторане «Экспедиция», посетители эвакуировались, сообщает SHOT .

По данным очевидцев, с крыши заведения, расположенного в Певческом переулке, поднимается густой черный дым. Возгорание началось в вентиляционном коробе и быстро распространилось на летнюю веранду на втором этаже.

Посетителям ресторана пришлось экстренно эвакуироваться — около 30 человек самостоятельно покинули заведение. Предварительно, пострадавших нет. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.

По данным столичного главка МЧС, возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано открытое горение. В тушении участвуют 29 человек и 7 единиц спецтехники.