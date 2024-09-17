Рэпера P.Diddy арестовали в Нью-Йорке после исков о сексуальном насилии

Всемирно известный рэпер P.Diddy (Шон Комбс) арестован в Нью-Йорке. Об этом заявил юрист музыканта Марк Агнифило, сообщает радио « Говорит Москва ».

Телеканала CNN передает слова адвоката о том, что обвинения против его клиента несправедливые. При этом Агнифило не знает, что конкретно предъявляют Комбсу.

P.Diddy был задержан в одном из нью-йоркских отелей. С ноября 2023 года против артиста выдвинули 10 исков. В 9 из них музыканта обвиняли в сексуальном насилии.

Ранее прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс против актера Жерара Депардье. Его обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии.