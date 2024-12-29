«Ренхап»: Boeing 737 столкнулся со стаей летящих птиц

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Причиной авиакрушения в Южной Корее могло стать столкновение с птицами

Причиной авиакрушения Boeing 737 в Южной Корее могло стать столкновение с птицами, сообщает RT со ссылкой на агентство «Ренхап».

Рыбак по имени Чон рассказал, что видел момент столкновения самолета и стаи птиц.

«В правом двигателе было видно пламя, а также прозвучало два-три хлопающих звука, как будто в двигатель засосало каких-то птиц», — передает слова очевидца трагедии «Ренхап».

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. У него не раскрылись шасси. Борт сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля.

На борту самолета был 181 человек. Только двое из них, по предварительным данным, выжили.