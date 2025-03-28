РЕН ТВ: Израиль ударил по Бейруту

Израиль атаковал столицу Ливана Бейрут. Удары пришлись в том числе по жилым домам, сообщает РЕН ТВ .

Как отмечают местные источники, бомбежка произошла в километре от офиса телеканала Al-Mayadeen. В сети появились кадры с моментом ударов.

На опубликованных фото и видео запечатлены в том числе жилые дома. Видно, как снаряды попадают по ним. В результате одно из зданий полностью разрушилось.

Над другими объектами в городе после ударов Израиля виден серный густой дым. Кроме того, на видео слышны звуки взрывов.

Ранее Израиль также возобновил удары по сектору Газа после того, как палестинское движение ХАМАС отказалось принять план США по продлению режима прекращения огня, а также освобождать заложников.