Украина подверглась самой масштабной атаке дронов в ночь с 25 на 26 ноября, утверждает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Исследователи заявили, что Украину атаковало рекордное число беспилотников и четыре ракеты «Искандер-М».