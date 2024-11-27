Украина подверглась самой масштабной атаке дронов в ночь с 25 на 26 ноября, утверждает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Исследователи заявили, что Украину атаковало рекордное число беспилотников и четыре ракеты «Искандер-М».

Институт со ссылкой на украинские Военно-воздушные силы утверждает, что по территории страны выпустили 188 дронов. Некоторые из беспилотников могли быть ложными — вероятно, так российские силы хотели подавить ПВО противника, считают военные эксперты.

В сводке ISW также утверждал, что войска России могут готовить наступление на юго-восток Днепропетровской области. По данным американских исследователей, темпы продвижения бойцов ВС РФ осенью 2024 года также ощутимо выросли по сравнению с 2023 годом и остальной частью нынешнего года.

26 ноября Минобороны России заявило, что 23 и 25 ноября украинские военные атаковали Курскую область в сумме 13 американскими баллистическими ракетами ATACMS. МО также сообщало о подготовке ответных действий на обстрел курского приграничья, после чего по всей Украине зазвучала воздушная тревога.