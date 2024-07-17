Река Чертановка на юге Москвы стала неоново-зеленой из-за загрязнения

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Цвет воды в реке Чертановке на юге столицы изменился на неоново-зеленый, источник загрязнения устанавливается, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Проверку в связи с загрязнением реки организовала Межрайонная природоохранная прокуратура. К ней также привлекли специалистов ГУП «Мосводосток».

Источник загрязнения Чертановки устанавливается, уже взяты пробы воды. Меры прокурорского реагирования будут применены при наличии оснований для этого.

Ранее прокуратура выявляла источник появления масляных пятен в Москве-реке. Специалисты также провели работы по ликвидации загрязнения в районе Воробьевской набережной.