Red Electrica: электроснабжение на материковой части Испании почти восстановили

В компании Red Eléctrica рассказали, что на метариковой части Испании во вторник утром электроснабжение практически полностью восстановлено, сообщает РИА Новости .

Ранее МВД Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии.

Как отметили в компании, 99,16% спроса на электричество в стране восстановлено. Все подстанции сети работают.

28 апреля днем масштабное отключение света произошло почти на всей территории Испании. Red Eléctrica тогда сказала, что на восстановление потребуется до 10 часов. Кроме того, этот сбой затронул и другие страны: Португалию, Францию и Андорру.