МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за блэкаута

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По данным агентства, оно будет действовать в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

Ранее испанский оператор Red Electrica сообщил, что на ориентировочное восстановление электроснабжения потребуется от 6 до 10 часов.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.

Масштабное отключение электроэнергии и связи произошло в ряде европейских стран днем в понедельник, 28 апреля. По сообщениям местных СМИ, сбой затронул Испанию, Португалию, а также Бельгию и Францию. Причина блэкаута устанавливается.