сегодня в 14:54

Ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области

Семилетний мальчик пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасами в селе Колосково Валуйского городского округа Белгородской области. Ребенок получил повреждения мягких тканей обеих стоп, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, скорая доставила ребенка в Валуйскую ЦРБ, затем его переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

Губернатор напомнил, что боеприпас в руках ребенка может нанести ему непоправимый ущерб. Он призвал беречь себя и близких.

Ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.