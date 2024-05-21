Минобороны РФ: силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

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Три украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали три вражеских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«С 11:30 до 12:20 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее 20 мая около 21:45 в Белгородской области сбили еще один беспилотник.

Вооруженные силы России внимательно следят за безопасностью региона и предотвращают попытки Украины навредить населению.