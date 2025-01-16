Ребенок чуть не утонул в канаве с грязью на улице в Калининграде

В Калининграде 12-летний мальчик по пояс провалился в коммунальную канаву с грязью, где едва не утонул, сообщает «112» .

Ребенок возвращался домой с тренировки. Он решил сократить путь и свернул на улицу Павлика Морозова. Неожиданно мальчик провалился по пояс в канаву, оставленную после недавнего ремонта труб.

В яме оказалось много грязи, в которой ребенок увяз. Очевидцы несколько часов пытались достать мальчика оттуда, но не смогли. Ребенка вытащили спасатели. Они разбросали грязь и освободили пострадавшего.

К счастью, мальчик не получил серьезных травм, он продрог и отделался испугом. Мать ребенка пожаловалась на коммунальщиков. По словам женщины, они оградили канаву только с одной стороны.

Мать пострадавшего уверена, что халатность коммунальщиков могла привести к более серьезным последствиям.

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