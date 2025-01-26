Ребенку зажало руку на беговой дорожке в детском центре в Москве

Пятилетнему малышу зажало руку на беговой дорожке, инцидент произошел в детском развивающем центре NeoKids на Малой Семеновской улице в Москве, сообщает SHOT .

По предварительным сведениям, во время занятий ребенок подошел к детской беговой дорожке, так как должен был заниматься ритмичной ходьбой. Малыш сунул в нее руку, в итоге конечность застряла.

На место происшествия приехали экстренные службы. Специалисты вытащили руку ребенка. Малыш не пострадал.

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