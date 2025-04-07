Ребенка вытащили из горящего помещения на юго-западе Москвы
Возгорание произошло в доме №30 по улице Болотниковской в столице, загорелся балкон на шестом этаже, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.
При тушении огня из горящего помещения пожарные спасли ребенка. Малыша передали медикам.
Пожар полностью ликвидировали на общей площади 2 «квадрата». На ЧП выезжали 25 человек и 7 единиц техники.
Ранее лесной пожар ликвидировали в Шатуре. Огонь распространился на площади 0,15 га. ЧП произошло из-за действий людей.