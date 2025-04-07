сегодня в 16:03

Ребенка вытащили из горящего помещения на юго-западе Москвы

Возгорание произошло в доме №30 по улице Болотниковской в столице, загорелся балкон на шестом этаже, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.