Лесной пожар ликвидировали в Шатуре
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Подлесном участковом лесничестве, в 12 км от поселка Радовицкий муниципального округа Шатура 5 апреля с помощью системы видеомониторинга был обнаружен очаг возгорания на площади 0,15 га. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
На место незамедлительно было направлено 18 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники.
Потребовалось 35 минут, чтобы ликвидировать пожар.
Причина пожара — действия человека.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей.
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.
«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.