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Ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Белгороде, доставят в столицу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что полуторамесячного ребенка, который пострадал при обрушении в Белгороде, готовят к транспортировке в столицу, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что под завалами белгородской многоэтажки начался пожар, под рухнувшими плитами произошел хлопок, а затем повалил дым.

Сейчас пропавшими без вести числятся примерно 10 человек. Сюда относятся и две семьи с детьми.

Также пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин отметил, что Владимир Путин заслушал доклады исполняющего обязанности главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова после разрушения подъезда жилого дома в Белгороде в результате обстрела ВСУ.