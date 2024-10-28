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РБК: украинские войска обстреляли вторую усадьбу XIX века за месяц в Курской области

Украинские войска уже второй раз за несколько недель обстреляли усадьбу XIX века. ВСУ повредили здание «Дворец для любимой», которое ранее принадлежало помещику Иосифу Викторову в Сафоновке Кореневского района, сообщает РБК со ссылкой на заявление местных властей.

Он возвел усадьбу для дамы из Германии. Однако она так и не приехала в страну.

После революции в здании открыли учебное заведение. Недавно школу закрыли. Здание считается объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее украинские войска хотели ударить дроном комбинат по добыче железной руды в Курской области. Это второе в РФ предприятие, которое занимается добычей.