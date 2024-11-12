РБК показал видео с протестующими в Абхазии

В Сети появилось видео из Абхазии, на котором оппозиционеры пришли под здание службы государственной безопасности республики и перекрыла мосты в столице Сухуме. Кадры публикует РБК .

На кадрах видно, что толпа протестующих состоит из агрессивно настроенных молодых мужчин. Они громко кричат и снимают происходящее на видео.

Протестующие стараются скрывать лица за капюшонами. В камеру они тоже не смотрят, видимо, чтобы их личности не смогли идентифицировать сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что оппозиция перекрыла главные мосты в Сухуме. В город направлена военная техника. Активисты вышли на массовые акции протеста после задержания четверых людей, которые выступали против инвестиционного соглашения республики с Россией.