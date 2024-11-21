Развожаев: над Севастополем сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»

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Украинские войска попытались нанести удар по Севастополю. Российские средства ПВО сбили воздушные цели, сообщает в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Над акваторией вдали от берега ликвидирована противокорабельная ракета «Нептун» ВСУ. Службы города находятся в состоянии боеготовности.

Жителей Севастополя призывали находиться в укрытиях.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который передавал информацию о российских войсках Украине. Против него открыли уголовное дело о госизмене.